Il prof Mario Plebani va in pensione, Zaia: “Pilastro della medicina nazionale e internazionale”

Venezia, 7 settembre 2021

“Il Professor Plebani è stato, è e sarà ancora un pilastro della medicina veneta, un punto di riferimento nazionale e internazionale, grazie a un grande lavoro svolto lungo tutta la sua carriera, ma anche grazie all’immenso, estenuante lavoro portato avanti a fianco della Regione nella lotta alla pandemia, nell’ambito della quale basta ricordare il perfezionamento e l’applicazione dell’utilizzo dei tamponi salivari in ambito universitario”.

Così, il Presidente della Regione Veneto commenta il pensionamento del Professor Mario Plebani, tra l’altro Direttore del Dipartimento Interaziendale di Medicina di Laboratorio e Diagnostica Integrata di Padova.

“Colgo l’occasione – prosegue il Governatore – per rinnovare l’invito a rivedere i meccanismi di pensionamento dei medici nel nostro Paese. E’ giusto che vengano date opportunità ai giovani, ma è anche vero che proprio Plebani sarebbe il miglior maestro per questi giovani, perché ha e avrà ancora tante cose da dire e insegnare. A questo proposito – conclude il Presidente della Regione – è bello sapere che, in attesa di una revisione dei meccanismi pensionistici, Plebani continui a lavorare in forma volontaria e gratuita non privandoci del suo sapere, della sua scienza e delle sue capacità”.