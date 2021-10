Il progetto ‘Dante a Verona’ arriva a New York con l’inedito documentario dell’Istituto Italiano di Cultura

Sbarca niente di meno che a New York il progetto ‘Dante a Verona’, il museo diffuso creato in città in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

E lo fa attraverso un inedito documentario girato nelle scorse settimane in riva all’Adige e che sabato 23 ottobre sarà caricato nella piattaforma digitale Stanze Italiane, la casa virtuale dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, punto di riferimento culturale per gli italiani quanto per i cittadini newyorkesi. Non un semplice sito, ma una vera e propria comunità che vuole unire italiani ed italici. Dieci le ‘stanze’ aperte nel 2021, tra qui la ‘Stanza di Dante’, che contiente contributi inediti sul Poeta affidati a scrittori, linguisti e artisti, a cui si aggiunge il documentario realizzato a Verona.

Il filmato, 50 minuti di girato con voci narranti, descrizioni e musiche, esce nel culmine della XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, incentrata quest’anno su ‘Dante italiano’. Dal 18 al 24 ottobre, infatti, Stanze Italiane si arricchisce di nuovi contenuti grazie ad un’intensa programmazione dedicata al Sommo Poeta che prevede lezioni, conversazioni, nuove creazione e percorsi tematici, oltre a contributi realizzati nelle altre due città dantesche, Firenze e Ravenna.

Il posto d’onore spetta tuttavia a Verona, unica delle tre città alla quale l’Istituto Italiani di Cultura di New York ha riservato un’attenzione così ampia ed un progetto articolato quale la realizzazione del documentario.

Il video racconta le 21 tappe del museo diffuso per celebrare gli anni in cui il poeta visse nella città veneta, soffermandosi sui luoghi più significativi della permanenza di Dante a Verona, tra cui piazza dei Signori, la Prefettura, le Arche scaligere, il Palazzo della Ragione, la Biblioteca Capitolare, il Museo di Castelvecchio, con focus sulle mostre e iniziative ospitate in ciascun sito. Le voci narranti sono quelle della direttrice dei Musei Civici Francesca Rossi e dei docenti dell’Università di Verona Tiziana Franco, storica dell’arte, e Paolo Pellegrini, linguista e storico del Poeta. L’Amministrazione ha curato tutta la parte organizzativa del progetto oltre a mettere a disposizione dell’Istituto informazioni, contenuti e personale specializzato.

Come spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani. “Il Comune è stato l’anima di questa iniziativa che per Verona non ha precedenti- afferma l’assessore-. ‘Dante a Verona’ non solo arriva a New York, ma lo fa attraverso un’istituzione culturale tra le più prestigiose al mondo, un punto di riferimento per gli italiani che si trovano all’estero ma molto seguito anche dagli stranieri, per i quali la cultura italiana non ha eguali. Da sabato quindi, il documentario sarà visibile da tutti e in ogni parte del mondo, un grande riconoscimento per il lavoro svolto in occasione delle celebrazioni dantesche tuttora in corso. Invito i cittadini ad entrare nelle Stanze Italiane, casa virtuale della cultura attraverso la quale l’Istituto ha voluto rispondere alle restrizioni legate alla pandemia”.

Stanze italiane. Nell’anno in cui tutto si è fermato e cristallizzato, il neo direttore dell’Istituto italiano di Cultura di New York Fabio Finotti, a poche settimane dal suo insediamento nella sede su Park Avenue, ha deciso di sfruttare al massimo le potenzialità del digitale per far conoscere l’Italia e i suoi tesori anche a migliaia di chilometri di distanza. Nascono così le Stanze italiane, piattaforma web che propone a tutti gli amanti dell’Italia e di ciò che rappresenta, contributi inediti su arte, letteratura, musica, design, paesaggio. Il sito www.stanzeitaliane.it si arricchisce settimanalmente di nuovi contenuti, per promuovere la cultura italiana nel mondo ma soprattutto per farla amare.