Il sindaco di Villafranca Dall’Oca sulla ristrutturazione del debito di Paluani

Il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “Oggi apprendo che la società Paluani presenterà entro il 22 febbraio un piano di ristrutturazione del debito contratto con fornitori e soprattutto con le banche. E’ una notizia che ci rattrista e ci preoccupa. La Paluani è una delle aziende più importanti del nostro comune, che da anni porta con i suoi prodotti di qualità il buon nome del territorio in tutto il mondo. Quando la famiglia Campedelli decise di trasferire l’attività a Dossobuono, fu un passo importante per l’economia locale. In questi anni tante famiglie sono cresciute grazie alla Paluani e per tanti è stato un percorso lavorativo fino alla pensione. Per tante famiglie è stato un prezioso contributo nella gestione familiare e tanti giovani, compreso il sottoscritto, hanno potuto portare a compimento impegni, necessità o sogni. Tanti giovani hanno affrontato il lavoro stagionale investendo tutto nel futuro per pagarsi l’università. C’è sempre stata stima reciproca tra l’azienda e il territorio e grande sensibilità da parte della società, anche nel sostenere iniziative benefiche e sociali.

In un momento economico così incerto e con dinamiche che esulano dall’impegno e dalla professionalità personale, può succedere di avere un momento di difficoltà. Importante è reagire. Come Amministrazione comunale seguiremo da vicino la situazione, saremo vicini alla Paluani e faremo tutto il possibile per agevolare una soluzione che possa rilanciare l’azienda e portare beneficio a tutti”.

Villafranca di Verona, 27 ottobre 2021