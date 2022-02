Il successo del commercialista online dopo la pandemia

Come quasi ogni altra categoria professionale, i commercialisti hanno dovuto affrontare grandi sfide durante la pandemia. La necessità di adattarsi alla situazione ha fatto vacillare l’idea classica del grande studio in centro, con una pletora di diversi professionisti nei loro uffici, lasciando sempre più spazio alla praticità del commercialista online.

Secondo i trend forecaster, questo modello è destinato a diffondersi sempre più. Se c’è una cosa che ci ha insegnato l’emergenza sanitaria, è proprio la necessità di eliminare tutti quei passaggi inutili e dispendiosi che ci fanno perdere tempo e denaro, come doversi recare di persona allo studio del commercialista.

Perché scegliere un commercialista online

Gli effetti del COVID-19 sono stati molti e si sono fatti sentire su ogni aspetto della vita quotidiana. In termini di imprese e commercio, la pandemia ha accelerato molte trasformazioni che, fino a poco tempo fa, erano considerate il futuro del lavoro.

Molti dei cambiamenti che qualche mese fa sembravano inevitabili, ma ancora un po’ distanti, ora sono già qui. Il passaggio si è esteso dallo smart working al successo degli e-commerce, fino alla possibilità di gestire in remoto praticamente qualsiasi tipo di consulenza.

La trasformazione digitale promessa per così tanto tempo è finalmente arrivata, anche per quanto riguarda il passaggio al commercialista online.

Come risposta alle sfide del 2020 (e in parte del 2021), i commercialisti che offrono un servizio via web sono cresciuti in popolarità, merito dei progressi della tecnologia digitale e dell’integrazione di nuove soluzioni basate sul web.

E molte aziende e liberi professionisti hanno scoperto di non poterne più fare a meno, specialmente dopo che centinaia di migliaia di attività commerciali, fisiche e non, sono riuscite ad usufruire di sostegni finanziari a livello locale e nazionale nei vari periodi di lockdown solo grazie alle comunicazioni digitali fornite dai propri consulenti che hanno permesso la diffusione di tali opportunità, troppo spesso non adeguatamente promosse dagli enti pubblici.

I vantaggi di un commercialista online

Lavorare esclusivamente online oggi ha perfettamente senso, non solo per la pandemia. Tutto ciò che fanno le aziende può essere immediatamente accessibile tramite i canali digitali, rendendo ogni cosa estremamente più semplice. Ecco gli altri vantaggi dei commercialisti online:

Di solito i commercialisti online non hanno locali fisici o comunque hanno meno spese di gestione. Questi risparmi possono quindi essere trasferiti al cliente o reinvestiti nell’attività, rendendola più conveniente rispetto agli studi tradizionali.

I commercialisti online ovviamente si occupano di tutto il lavoro classico, dall’apertura della partita IVA alla gestione delle scadenze fiscali di una SRL, svolgendo qualsiasi servizio offerto da chi ha uno studio in presenza.

I clienti non devono recarsi fisicamente per consegnare file cartacei, perché tutto è gestito da remoto tramite programmi in cloud, email e telefonate. I file vengono inviati in modo sicuro online e possono essere consultati in qualsiasi momento da entrambe le parti. Questo non è solo più comodo, ma anche più sostenibile nell’ottica di una riorganizzazione del lavoro e della vita che tenga conto della transizione ecologica.

Che tu sia un commerciante, un programmatore, una piccola impresa o una startup, scegliere il giusto commercialista online è fondamentale. Quello che devi cercare è un professionista che unisca la conoscenza, la precisione e l’esperienza della consulenza fiscale tradizionale con la potenza della tecnologia, per fornire un livello di servizio completamente nuovo.

Evitare il fai-da-te fiscale

La forte tentazione, durante questi quasi due anni di incertezza, è stata quella di gestire da soli le proprie scadenze fiscali. Niente di più sbagliato: quando ti occupi della tua contabilità, può essere facile commettere quei piccoli o grandi errori che un commercialista qualificato non farebbe, indipendentemente dal tempo che dedichi alla posizione fiscale della tua attività. La realtà è che le tasse sono complicate da gestire.

Quando lavori da solo sui conti potresti sottovalutare alcuni dettagli e rischiare sanzioni pesanti, oppure rimanere indietro nella fatturazione, presentare documenti in ritardo e magari perdere importanti agevolazioni fiscali e bonus.

Avere le informazioni o i consigli di un commercialista online può aiutare la tua attività a crescere, senza però dover spendere grandi cifre e perdere del prezioso tempo per doverti recare fisicamente presso lo studio contabile. I commercialisti sono una risorsa inestimabile e nessuna azienda (piccola o grande che sia) o libero professionista può permettersi di farne a meno, soprattutto quando il clima economico è instabile. Se stai pensando proprio in questo momento di metterti in proprio e aprire una partita IVA, un commercialista online saprà inoltre guidarti passo per passo attraverso questa nuova ed emozionante scelta.