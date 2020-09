Il Trofeo Senza Fine attende a Milano il vincitore del Giro 103

Da oggi e per un mese il Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore del Giro d’Italia, sarà esposto a Milano in Galleria Vittorio Emanuele II fino all’ultimo atto della Corsa Rosa. Countdown targato Tissot, official timekeeper del Giro. Presenti all’evento Roberta Guaineri, Assessora al Turismo e allo Sport del Comune di Milano, Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia e Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport. Per Tissot, Régis Menoux, Marketing e Sponsoring Strategist e Stefano Carrara, Brand Manager Italia.



Milano, 25 settembre 2020 – Da oggi e per un mese tutti i tifosi potranno ammirare il Trofeo Senza Fine, destinato al vincitore della Classifica Generale del Giro d’Italia, esposto durante una cerimonia inaugurale in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Uno speciale conto alla rovescia targato Tissot, official timekeeper della manifestazione, è partito per scandire il tempo che manca alla celebrazione del trionfatore dell’edizione numero 103 della Corsa Rosa.





Roberta Guaineri, Assessora a Turismo e Sport del Comune di Milano, ha dichiarato: “L’arrivo del Giro d’Italia a Milano è sempre motivo di grande emozione e orgoglio per la nostra città. In questo anno tanto difficile per il nostro Paese e per il mondo intero, ogni tappa della Corsa Rosa acquisterà un valore profondo. Le crono, le scalate e le volate che vedranno protagonisti ciclisti da tutto il mondo saranno il più bello degli abbracci che l’Italia possa ricevere e dare allo stesso tempo. Tra un mese, Milano si farà trovare pronta per accogliere e celebrare il vincitore. L’attesa è stata lunga, ma per fortuna il conto alla rovescia è iniziato.”

Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia, ha sottolineato come: “Questo è un Giro molto importante per tutta l’Italia e anche per la nostra Regione. In Lombardia abbiamo alcune tappe fondamentali come quella dei Laghi di Cancano e la grande festa finale di Milano che ci auspichiamo permetta un’ulteriore ripartenza.”

Sylvain Dolla, CEO di Tissot, ha detto: “Tissot è molto orgogliosa di essere Official Timekeeper del Giro d’Italia e questo conto alla rovescia che ci porterà al 25 ottobre, ultima tappa della Corsa Rosa qui a Milano, è molto importante per noi e rappresenta l’inizio di un forte rapporto tra Tissot e RCS. Attendiamo con impazienza l’inizio del Giro d’Italia il prossimo 3 ottobre.”

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna un momento importantissimo. Abbiamo svelato, nella città in cui si concluderà l’edizione 103 del Giro d’Italia, il trofeo che aspetterà il vincitore della Corsa Rosa. Insieme alla Municipalità di Milano e al nostro official timekeeper Tissot abbiamo deciso di dare un segnale, ponendo il simbolo del Giro d’Italia che si concluderà esattamente tra un mese in uno dei luoghi più iconici della città. Il rapporto che lega la Corsa Rosa con Milano è un qualcosa di unico: per la 78esima volta infatti il capoluogo lombardo ospiterà l’ultima tappa, questa volta una cronometro individuale che terminerà proprio qui vicino, in Piazza del Duomo, all’ombra della Madonnina.”