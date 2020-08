Il Veneto riparte dallo sport. Dal 21 al 23 agosto le città murate del Veneto protagoniste del Campionato italiano di ciclismo 2020

Venezia, 6 agosto 2020

“Il Campionato Italiano di Ciclismo sarà uno di quegli eventi di questo 2020 che sicuramente verrà ricordato nei libri di storia, perché segna la ripresa di una disciplina di gruppo e la ripartenza dei nostri territori. Infatti, sport, divertimento e condivisione sono i valori che da sempre uniscono il Veneto al ciclismo, uno sport che genera un indotto superiore ai 2 miliardi di euro, per la presenza delle principali aziende del settore e grazie anche al cicloturismo. La nostra regione, oltre ad eventi di caratura nazionale come quello presentato stamani, offre una rete di percorsi ed itinerari ciclabili di oltre 1.600 chilometri: una mappa nella mappa che accompagna il turista ed il ciclista professionista alla scoperta di un territorio ricco di storia, bellezze paesaggistiche e panorami mozzafiato”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto ha presentato oggi a Venezia il Campionato Italiano di Ciclismo 2020, una kermesse ispirata ai grandi eventi internazionali e capace di fondere sport e promozione, che quest’anno spegne 120 candeline e si conferma appuntamento di rilievo all’interno del calendario ciclistico. La partenza della corsa contro il tempo è fissata per il 21 agosto da Bassano del Grappa, dove per la prima volta donne e uomini si presenteranno allineati al via ufficiale della cronometro, svolgendo la gara in concomitanza. Domenica 23 agosto sarà la volta della gara in linea con le tappe fondamentali di Cittadella, Castelfranco ed Asolo e le salite del muro della Tisa ed il passaggio sulla Rosina.

“L’evento sarà un’opportunità per conoscere una terra bellissima che merita di essere valorizzata – ha commentato l’Assessore allo Sport della Regione del Veneto -. Le città murate di Bassano del Grappa, Marostica e Cittadella faranno da cornice a questo campionato, che darà la possibilità agli atleti più giovani di vivere il ciclismo come un viaggio emozionante, pedalando prima dei propri idoli, ammirandoli durante il percorso, imparando la cultura dello sport e della prevenzione attraverso prove utili e divertenti. Ma il Veneto è anche terra di sport e di campioni ed il ciclismo incorpora perfettamente i valori della nostra gente; basti pensare che il 17% dei ciclisti italiani sono veneti e sono oltre 18 mila i tesserati di questo sport”.

Presente alla conferenza stampa anche il Presidente della Federazione Italiana di Ciclismo, Renato Di Rocco, che ha ricordato i numeri del movimento ciclistico in Veneto, terra natia di grandi campioni di questa disciplina: “Ripartiamo dai territori con consapevolezza, per dare continuità ad un evento che unisce bellezze paesaggistiche, grandi campioni del ciclismo e pubblico”.

Alla presentazione hanno partecipato, tra i tanti, anche i sindaci della città di Bassano del Grappa, Rossano Veneto, Marostica, Colceresa e Cittadella, le tappe fondamentali di questo evento dedicato ai professionisti tricolore del ciclismo.

All’asta la bicicletta donata dall’azienda Basso Bike agli organizzatori del Campionato Italiano di Ciclismo, Filippo Pozzato e Jonny Moletta.