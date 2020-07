In Veneto 270 mila euro per progetti che qualificano i parchi regionali

Venezia, 23 luglio 2020

La Giunta regionale del Veneto, nella sua ultima seduta, su proposta dell’Assessore alla Cultura e Parchi Naturali, ha stanziato una somma complessiva di 270 mila euro per sostenere l’attuazione dei Piani Ambientali, segnatamente di alcuni progetti specifici, dei Parchi regionali del Fiume Sile, delle Dolomiti d’Ampezzo e del Delta del Po.

Il provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione del Consiglio regionale per l’espressione del previsto parere.

“I Progetti proposti dagli Enti Parco – sottolinea l’Assessore – hanno notevole valenza e, pur nella diversità della loro articolazione, perseguono l’obbiettivo generale e comune della conservazione e del miglioramento dell’ambiente che si traducono in importanti migliorie per la fruizione da parte della gente. Non bisogna dimenticare mai – prosegue l’Assessore – che i Parchi, oltre alla tutela di ambienti assolutamente unici, hanno sempre di più una valenza di offerta turistica affascinante e mai così attrattiva come in questa fase storica nella quale le precauzioni legate al Covid-19 indicano la necessità di evitare il più possibile luoghi troppo affollati e assembramenti”.

La proposta del Parco del Sile (97.063 euro il finanziamento regionale) prevede il miglioramento del patrimonio naturale e dell’intero sistema fiume grazie alla riattivazione dell’impianto posto in corrispondenza della centrale idroelettrica di Silea (Treviso), che renderà possibile intercettare e rimuovere sia i rifiuti urbani, perlopiù oggetti di plastica, sia le consistenti quantità di erbe provenienti dagli sfalci che, soprattutto in primavera e in estate, si riversano l’ungo l’asta del fiume a valle di Treviso, accumulandosi anche nei piccoli porticcioli.

Il Parco delle Dolomiti D’Ampezzo (90.000 euro il contributo) prevede un progetto per la sicurezza della viabilità e della sentieristica a fini escursionistici e ciclabili, messa a repentaglio dopo la tempesta Vaia dell’autunno 2018 e la pesante nevicata di metà novembre 2019.

Sul Parco del Delta del Po (82.936 euro di contributo) si punta alla valorizzazione e promozione del territorio con un’iniziativa che implementa il progetto di educazione ambientale-territoriale “A scuola di Mare e Biodiversità su Goletta Verde”, che vede la compartecipazione del Ministero dell’Ambiente, di Legambiente e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, finalizzato alla creazione di un polo qualificato per l’attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale legata alla biodiversità terrestre e marina del Parco del Delta.