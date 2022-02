In Veneto McDonald’s donerà 1.300 pasti caldi a settimana, 350 solo nella provincia di Verona

Torna “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale proposta a sostegno delle comunità locali, che quest’anno punta a donare 150mila pasti caldi in 150 comuni italiani.

La seconda edizione di Sempre aperti a donare arriva in Veneto, dove McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno 1300 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare.

Saranno coinvolti da vicino nel progetto i ristoranti McDonald’s di:

corso di Porta Nuova, Corso Milano presso AdS Verona Corso Milano a Verona;

via Ca Nova Zampieri a San Giovanni Lupatoto;

via Alcide De Gasperi a San Martino Buon Albergo;

lungo la S.S. 16 Adriatica presso il centro commerciale La Fattoria a Rovigo;

lungo la S.S. 309 Romea angolo località Brondolo a Chioggia;

corso del Popolo a Mestre;

via Martiri delle Foibe a San Donà di Piave;

via Ponte Vigodarzere e via Venezia a Padova;

via Aldo Policek a Jesolo;

viale della Repubblica a Treviso.

I team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti a diverse associazioni locali:

Convento dei Frati Minori di San Bernardino, Ronda Della Carità Amici Di Bernardo, Casa di Accoglienza Il Samaritano, Convento dei Cappuccini di Villafranca e di Mestre, Associazione Betania, Associazione Fevoss Verona Santa Toscana, Società San Vincenzo De Paoli – Porta Amica Onlus, Società San Vincenzo De Paoli di San Donà di Piave, Centro di Solidarietà A. Dupuis, Cà Letizia – Associazione San Vincenzo Mestrina Onlus, Circolo Auser Oasi di Cavallino Treporti, Opera della Provvidenza di Sant’Antonio, Famiglie Numerose, Beati i Costruttori di Pace Onlus, Fondazione Nervo Pasini – Ex Cucine Economiche Popolari e Veneti Schiacciati dalla Crisi Odv.

L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia.

Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, nella consapevolezza che certe emergenze non cessano mai di essere tali, rilanciando l’obiettivo: 150mila pasti donati, in 150 comuni italiani entro la fine di marzo 2022.

