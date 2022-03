Inaugurazione Fieragricola 2022. Il discorso del sindaco Sboarina sulle “azioni comuni” dell’Unione Europea

Si è tenuto oggi in Gran Guardia il summit internazionale per inaugurare la 115esima edizione di Fieragricola, che apre domani, con un focus sui 60 anni della Politica agricola comune.

“Piazza Bra e Fieragricola sono strettamente legate – ha detto il sindaco Federico Sboarina -. Da qui è partita più di 100 anni fa, proprio in marzo come oggi. Un ritorno fisico e temporale che quest’anno andava celebrato perché ricorrono anche i 60 della Pac. Con le Politica agricole comunitarie l’Europa ha dato prova di saper progettare grandi azioni comuni agli Stati membri per fronteggiare le sfide globali, che nel settore agricolo sono state importanti sia per l’Italia sia per Verona. Agricoltura non è solo attività d’impresa ma anche tradizioni locali e cultura. Oggi celebriamo tutto questo mentre abbiamo intorno un contesto drammatico come quello della tragica invasione dell’Ucraina, un fatto inaccettabile, però l’Europa ancora una volta ha reagito in maniera comune. Le nostre generazioni sono cresciute senza conoscere la guerra, ma non deve restare un nostro previlegio deve essere una garanzia per tutti i popoli. Questa inaugurazione di Fieragricola è dunque centrale per ribadire questo valore, che sia Pac ma anche Pace e dialogo”.

