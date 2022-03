Incidente con ribaltamento di un’auto in via IV Novembre

Incidente stradale con ribaltamento di un’auto ieri attorno alle 14.30 in via IV Novembre, dove una Audi A4 ed una Toyota Yaris sono venute a collisione. Ad avere la peggio la piccola citycar che, dopo l’impatto, si è ritrovata ribaltata su un lato.

Il conducente, un 84enne veronese, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgo Trento perché leggermente ferito. E’ stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Illeso invece il conducente dell’Audi, un 74enne residente in città.

Da una prima ricostruzione del Nucleo Infortunistica Stradale intervenuto per i rilievi, sembra che l’Audi provenisse da via del Risorgimento e fosse diretta verso via Anzani, quando ha impattato con la Toyota, che percorreva regolarmente via IV Novembre.

Al termine degli accertamenti gli agenti hanno verificato che l’Audi non si era fermata al segnale di dare la precedenza, ed hanno perciò ritirato la patente al conducente, come previsto dal codice della strada e per trasmissione alla Prefettura.

