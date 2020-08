Incontro tra l’assessore Luca Zanotto e i Mobility manager scolastici: “E’ in atto un cambiamento condiviso tra scuola e Amministrazione comunale”

Incontro questa mattina in Sala Arazzi del Comune di Verona tra l’Assessore alla Mobilità e traffico Luca Zanotto e una trentina di Mobility manager degli Istituti scolastici. Una riunione che ha messo al tavolo le persone delegate dai dirigenti scolastici degli Istituti di scuola superiore a pianificare gli spostamenti e la mobilità degli alunni delle scuole e l’amministrazione comunale. All’ordine del giorno c’era il tema delle corsie ciclabili e lo sviluppo di nuove infrastrutture oltre a un confronto per avviare azioni di sensibilizzazione e comunicazione a famiglie e studenti.

“Abbiamo creato con i Mobility manager un gruppo di lavoro per un dialogo permanente, finora mai avviato, tra mondo della scuola e amministrazione per lavorare in sinergia, per creare nuove infrastrutture e sviluppare una comunicazione costante ed efficace con le famiglie e con gli studenti così da educarli a forme di mobilità alternativa all’auto per alleggerire il traffico e l’inquinamento. Per i ragazzi saranno creati strumenti digitali per trovare nuovi percorsi e sistemi premianti”, precisa Luca Zanotto.

L’assessore aggiunge: “Studi effettuati dimostrano infatti che il 10-15% degli studenti deve fare un tragitto tra casa e scuola di massimo 3 chilometri. Pertanto, con le giuste condizioni, una corretta educazione e le infrastrutture è possibile sostituire l’auto privata o il mezzo pubblico con la biciletta. A poco più di due settimane dalla ripresa della scuola in un clima di incertezza per mettere in sicurezza i viaggiatori dei mezzi pubblici per il Covid-19, le azioni che stiamo mettendo in atto con gli Istituti di scuola superiore e con Fiab Verona fanno parte di un cambiamento significativo in atto per la mobilità della nostra città”.