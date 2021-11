Infiltrazioni mafiose nel veronese, processo “Isola Scaligera”. Regione Veneto su giudizio abbreviato

Venezia, 2 novembre 2021

L’Avvocatura regionale del Veneto, in relazione al processo cosiddetto “Isola Scaligera”, comunica quanto segue:

“All’udienza celebratasi questa mattina nell’aula bunker di Venezia Mestre, il Giudice dell’Udienza Preliminare dott. Andrea Battistuzzi ha pronunciato la sentenza all’esito del giudizio abbreviato scelto da alcuni imputati del procedimento per le infiltrazioni mafiose nel territorio veronese, c.d. Isola Scaligera.

Il Giudice ha sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio, condannando gli imputati a pene che vanno da 1 anno di reclusione, sino a 13 anni e 6 mesi di reclusione, riservandosi un termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni.

Sono stati condannati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della Regione Veneto – assistita dall’Avv. Fabio Pinelli – 6 imputati, rimettendo al Giudice Civile la liquidazione del danno. In ogni caso, è stata posta a carico dei 6 imputati una condanna provvisionale immediatamente esecutiva per complessivi € 225.000.

Viene così riconosciuto il danno diretto subito dalla Regione in conseguenza delle infiltrazioni della criminalità nel proprio territorio”.