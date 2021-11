Innovazione. Marcato, “Regione continuerà ad investire per far emergere potenzialità del Veneto in tema sostenibilità”

Venezia, 19 novembre 2021

“Credo nella scienza, non nella propaganda. Al di là dei grandi eventi dedicati ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica è necessario mettere insieme scienza e pragmatismo. In Veneto lo abbiamo fatto attraverso le reti innovative regionali che mettono insieme mondo accademico e imprese per garantire che ricerca e innovazione siano declinati nel territorio in base alle sue effettive necessità”.

Così l’Assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato è intervenuto stamane in apertura del al forum dedicato a “Transizione Verde e Crescita Blu”, secondo degli eventi tematici realizzati online da Regione del Veneto nell’ambito del proprio piano di aggiornamento delle proprie policy in tema di ricerca e innovazione e, in particolare, della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

“La Regione del Veneto continuerà ad investire sulle reti innovative regionali – ha puntualizzato, inoltre, Marcato –. Un modello che abbiamo costruito insieme alle Università del Veneto, che ringrazio, riuscendo a coniugare scienza e pragmatismo. Continueremo ad investire per far emergere tutte le potenzialità di questo straordinario territorio”.