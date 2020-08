Inondazione Verona: farmacia di turno allagata ripristina agibilità

Mezzo metro d’acqua in pochi secondi e la corrente elettrica fuori uso che non permette di attivare l’idrovora, ma i farmacisti non si perdono d’animo e in un paio d’ore la farmacia è di nuovo agibile.

È stato un turno di guardia farmaceutica particolarmente movimentato quello conclusosi alle 9 di questa mattina presso la farmacia San Nazaro di via Muro Padri, che duramente colpita dal nubifragio di ieri pomeriggio e nonostante l’evidente difficoltà non ha mai interrotto il servizio di Guardia Farmaceutica garantendo la prestazione anche nella nottata.

«L’inondazione e l’immediata mancanza di corrente elettrica ci hanno reso le cose davvero difficili, ma ci siamo subito attivati chiamando un elettricista che in emergenza è arrivato in farmacia ripristinando l’impianto e consentendoci di attivare la pompa idrovora – racconta Matteo Nigri, contitolare della farmacia San Nazaro -. Ringrazio la direttrice Giulia Avesani e tutti i collaboratori impegnati fino alle 19 in un duro lavoro per rendere di nuovo agibile agli utenti la farmacia che essendo in turno di guardia farmaceutica doveva rimanere attiva. La nostra è stata una corsa contro il tempo, ma siamo soddisfatti di avere sempre tenuto aperto, anche se, nel pieno dell’inondazione la porta di accesso ai cittadini è stata necessariamente quella secondaria».

«Il servizio durante la guardia farmaceutica è fondamentale per la collettività dal punto di vista sanitario e viene garantito anche in caso di calamità naturale come avvenuto ieri – spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona -. Il cittadino sa di poter contare sulla presenza costante della farmacia sempre a disposizione anche in situazioni difficili come questa. Meritorio quindi l’operato dei colleghi di Veronetta che seppure in grave difficoltà non si sono persi d’animo riuscendo a ripristinare in brevissimo tempo l’agibilità dei locali e a non interrompere mai il servizio che, lo ricordo, non è rappresentato solo dall’erogazione del farmaco, ma anche dal consiglio professionale del farmacista per qualsiasi esigenza sanitaria anche quella di inviare il paziente al pronto soccorso o alla guardia medica qualora fosse necessario.

Colgo l’occasione per plaudere all’immediato intervento della gente comune, delle Forze dell’Ordine, dei Soccorritori e di tutti gli Enti scaligeri intervenuti nell’immediatezza di questo evento eccezionale e terribile consentendo anche alla nostra categoria di poter proseguire l’attività professionale al servizio della popolazione».