Inquinamento dell’aria nel Veneto: Assessore Bottacin risponde alla consigliera Baldin

In riferimento alle dichiarazioni della consigliera regionale Erika Baldin, secondo la quale il Veneto presenta, rispetto ad altri territori, maggiori situazioni di criticità per quanto riguarda il livello di inquinamento dell’aria, l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, sottolinea quanto segue:

“Premesso che il Veneto ha investito quasi un miliardo di euro negli ultimi quattro anni nella lotta allo smog, premesso altresì che tutti i principali inquinanti, compreso il Pm 10, come evidenziato sia da Arpav che da Ispra, sono in calo da almeno 10 anni, giova ricordare alla consigliera Baldin che non più tardi di ieri si è svolta una riunione tra i rappresentanti della presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli esteri e del Ministero dell’ambiente e le 10 Regioni oggetto di sforamento dei limiti sui Pm10. In tale riunione si è discusso della recente condanna che l’Europa ha inflitto allo Stato Italia. Ebbene, in quella occasione tutte le Regioni, anche quelle guidate da forze del governo nazionale, hanno rimarcato la grave assenza del governo nella lotta allo smog. Le Regioni hanno anche fatto notare come sia di una gravità inaudita che il governo non abbia dedicato a questo tema neppure una riga del Recovery Fund. Cosa per altro ammessa anche da un funzionario del Ministero dell’Ambiente, a guida M5S. È pazzesco che lo Stato Italia proponga un piano di spesa degli oltre 200 miliardi messi in campo dall’Europa senza neppure citare la qualità dell’aria, tema su cui l’Europa ha appena condannato l’Italia. E questo nonostante Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna avessero proposto congiuntamente una scheda di progetto su questo tema di diversi miliardi di euro”.