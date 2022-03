Interrato Torre Pentagona: un orinatoio improprio in mano ai graffitari (e con una tazza del wc in “bella” vista)

Interrato Torre Pentagona (che fa riferimento alla torre difensiva merlata in mattoni rossi d’epoca comunale, secoli XII-XIII, dei Portoni della Bra) è un breve tragitto di congiunzione tra corso Porta Nuova (direzione piazza Bra, di fronte a via dei Mutilati) e via Ponte Cittadella.

Scende in basso tramite una scalinata ed è proprio in basso che è caduto quel tratto, non solo per l’ostinato afflusso di auto in spazi ristretti ma per il volgare utilizzo di angoli nascosti quali “vespasiani” di incivili. Già al termine dei gradini che lasciano alle spalle il “nobile” corso Porta Nuova l’olfatto è disturbato da un forte odore d’orina proveniente dalla sinistra, in fondo, dove da tempo molti vanno a liberarsi, preferendo una simile soluzione ad altre ben più consone e, soprattutto, igieniche.

Oltre allo sgradevole fetore ed allo squallore di rifiuti dispersi, ciò che offende ulteriormente il buon senso (soprattutto di qualche malcapitato turista) è l’abbondanza di disegnacci e scarabocchi di matrice pseudo graffitara su qualsiasi spazio scelto, nell’oltraggio dai connotati psicopatici di muri esterni privati e di strutture pubbliche.

La…ciliegina sulla disgustosa torta è data da una tazza del wc lasciata da qualche… buontempone accanto ad un cassonetto delle immondizie.

Non c’è che dire: si tratta d’un ben poco edificante dietro le quinte di piazza Bra, salotto buono di Verona, per quanti vogliano scoprire angoli nascosti della città…

Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata