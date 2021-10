Investire per i figli: quali opportunità?

Tutti i genitori desiderano per i propri figli un futuro luminoso. È anche vero che spesso, però, trovarsi a fare i conti con i costi della vita di tutti i giorni porta facilmente a scoraggiarsi: il problema reale, che spesso si presenta per i genitori quando vogliono fare degli investimenti per i figli, è come poter realizzare investimenti per minori, considerando che molte delle risorse disponibili in famiglia vengono spese per il semplice “mantenimento” dei figli e la vita quotidiana.

Garantire, però, ai figli minorenni un patrimonio, già cominciando dalla tenera età, è una scelta azzeccata e di responsabilità per i genitori: per questo gli investimenti per bambini, non sono solo utili sul piano economico, ma anche e soprattutto su quello propedeutico per la propensione al risparmio nella vita futura del giovane. Oltre alle diverse opportunità fornite dallo Stato Italiano, infatti, è importante che i genitori, in primis, possano cercare le soluzioni più adatte per i propri figli.

Quando si investe per i bambini ci si fa spesso la domanda sbagliata: in quale strumento bisogna investire? Come si fa a destinare un piano a un bambino minore? La vera domanda che ci si dovrebbe fare, invece, è quale sia la strategia più adatta per raggiungere gli obiettivi. A tal proposito, gli esperti di Moneyfarm forniscono una serie di consigli: tra le soluzioni più classiche di investimento per i figli ci sono i Libretti di risparmio, che aiutano a parcheggiare la liquidità a fronte di costi di gestione assenti o tendenzialmente bassi, o i Buoni fruttiferi postali fino a 18 anni. In realtà, gli esperti suggeriscono che la soluzione migliore possa essere realizzare un Piano di Accumulo Capitale per bambini: il Piano di Accumulo capitale permette di versare regolarmente una somma prefissata in un “veicolo di investimento” come per esempio un fondo o una Gestione Patrimoniale.

In particolare, quello proposto da Moneyfarm, presenta una serie di vantaggi: è uno strumento estremamente flessibile: si possono ridurre, incrementare, mettere in pausa o fermare i versamenti in ogni momento senza vincoli o costi aggiuntivi, a seconda delle proprie necessità. Inoltre, si garantisce a tutti la possibilità di disinvestire in ogni momento, senza alcuna penale. Infine si tratta dello strumento con i costi più bassi del mercato italiano. Gli investimenti migliori, infatti, in caso di figli appena nati o ancora molto piccoli, sono sempre quelli a medio-lungo termine, che possono garantire sicurezza, efficacia e trasparenza in ogni caso.