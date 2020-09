La notte bianca debutta al Saval. Dal 5 settembre eventi nei quartieri

La prima ‘notte bianca’ del Saval. E’ la novità del progetto organizzato dalla Pro Loco veronese insieme al Comune e che coinvolge quattro quartieri cittadini, Santa Lucia, Borgo santa Croce, Borgo Venezia e il Saval.

Un’iniziativa pensata per rilanciare i quartieri dopo il Covid, coinvolgendo le attività commerciali ma anche gli artisti degli spettacoli viaggianti, per un’offerta in grado di soddisfare grandi e piccini.

‘Le notti bianche nei quartieri’ prendono il via sabato 5 settembre con i primi appuntamenti a Santa Lucia e in Borgo Venezia, rispettivamente in piazza dei Martiri d’Istria e nelle piazze Nogarola e Vinco e in via Morando.

Il weekend successivo, sarà la volta di Borgo Santa Croce, che dall’11 al 13 settembre ospiterà la festa nel parco del quartiere e nelle vie limitrofe, e del Saval, sabato 12, in piazza Maddalena. Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito, con inizio alle 18.30 fino alla mezzanotte. Oltre all’apertura serale delle attività commerciali, sono previsti giochi e musica dedicati alle famiglie e ai bambini, nonché food truck e bancarelle per la vendita di prodotti artigianali.

La manifestazione si tiene nel pieno rispetto delle normative per la sicurezza e il distanziamento sociale, con controlli e obbligo di mascherina.

Nei dettagli l’assessore alle Attività economiche, che ha sottolineato lo sforzo profuso dall’Amministrazione e dalla Pro Loco per dare continuità ad un’iniziativa già collaudata negli anni scorsi e, soprattutto, per portarla ex novo in alcuni quartieri cittadini.

“Un risultato non scontato, visto il periodo che stiamo vivendo e le difficoltà ancora presenti su molti fronti – ha detto l’assessore. Tuttavia, proprio per dare un segnale di fiducia verso il futuro, insieme alla Pro Loco veronese abbiamo fatto il possibile per proseguire nella realizzazione di questa iniziativa, molto apprezzata nelle scorse edizioni. Non solo, perché per la prima volta ‘la notte bianca’ arriva nel quartiere del Saval, con un ricco programma di intrattenimento che coinvolge i commercianti e gli artigiani della zona. Inoltre, andiamo in aiuto della parrocchia di Sant Croce per realizzare la tradizionale festa del Borgo, tre giorni in cui il parco del quartiere diventa punto di ritrovo per molti veronesi. Le norme anti Covid saranno garantite e fatte rispettare in tutte le manifestazioni, l’invito ai cittadini è quello di vivere il proprio quartiere e contribuire alla ripresa delle attività economiche e di chi lavora negli spettacoli viaggianti, fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria. L’obiettivo è ampliare ulteriormente l’evento, vorremmo che l’anno prossimo raggiungesse tutti i quartieri cittadini”.

Insieme all’assessore, nell’atrio del municipio, erano presenti il presidente della Pro Loco Veronese Marco Rigo e i rappresentanti del direttivo: Mauro Spada, Gianluca Arcadici, Cristian Casagrande e Claudio Tomazzoli.