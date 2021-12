La Verona Beat in un concerto solidale. Domenica spettacolo gratuito in Gran Guardia

Risuona la musica degli anni ’60. Domenica 5 dicembre, in Gran Guardia, l’atmosfera si riscalda con il concerto ‘Verona Beat. Natale, auguri & musica’. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, rientra nella rassegna ‘Quartieri in musica’ organizzata dall’assessorato al Decentramento.



Sul palcoscenico, alle ore 17, la Rugantino Band, i Flower Power e i Voltavia, gruppi musicali veronesi pronti ad esibirsi per riportare il pubblico indietro nel tempo. Tra gli ospiti, Roberto Genovesi (leader de Le Ombre), Walter Steccanella (degli Squali), Giuseppe Giordano (detto Beccaua artista dei Misteriosi). Compito della presentatrice Francesca Vitaliani condurre il pubblico in un viaggio attraverso il repertorio musicale che ha appassionato un’intera generazione.



Lo spettacolo è realizzato dall’associazione culturale Rugantino Band ed è a scopo benefico. Il pomeriggio, infatti, sarà a sostegno di ABEO, Associazione Bambino Emopatico Oncologico. Obbligatori green pass e mascherina.



Il concerto è stato presentato questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani. Presenti anche Marco Attard, presidente di Rugantino Band, Giò Zampieri, direttore artistico dello spettacolo, Piero Battistoni, presidente di Abeo.



“Un appuntamento imperdibile non solo perché ripercorrerà la storia musicale della Verona Beat, ma anche per l’importante finalità sociale – ha detto Padovani -. L’invito è rivolto a tutti, aspettiamo numerosi i veronesi. Confidiamo nella presenta dei giovani, certi che la musica saprà regalare un pomeriggio di spettacolo e divertimento, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza”.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.