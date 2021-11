La veronese Anna Fiscale riceve onorificenza Omri da Mattarella. Zaia, “Imprenditrice che rappresenta e onora il Veneto”

Venezia, 29 novembre 2021

“Mi congratulo con Anna Fiscale, giovane veneta che onora il Veneto e che ne incarna i valori più profondi. La neoinsignita Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica non solo è una imprenditrice che coniuga i valori del lavoro a quelli della solidarietà, ma, in tempo di pandemia, ha saputo riconvertire le attività avviate e prototipato modelli di mascherina protettiva riutilizzabile in tessuto, che poi ha certificato. Una scelta che ha garantito, da un lato, di continuare un’attività lavorativa già imperniata sui valori della solidarietà, allargando, dall’altro, il proprio contributo sociale a tutta la comunità”.

Così il Governatore del Veneto Luca Zaia commenta la notizia della consegna, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla trentaduenne imprenditrice veronese Anna Fiscale. L’imprenditrice è presidente della cooperativa sociale Quid Onlus di Avesa (VR), che impiega circa 100 lavoratori di molte nazionalità, per l’80% donne provenienti da categorie socialmente svantaggiate.

Nella motivazione si legge “Per il suo appassionato contributo e lo spirito di iniziativa con cui ha lavorato sulle vulnerabilità e le differenze per trasformarle in valore aggiunto sociale ed economico”.

“Anna è l’esempio dell’imprenditoria veneta più vera e più bella – conclude il Presidente della Regione del Veneto -. E ci dimostra, in maniera limpida, come i valori più profondi e radicati nella nostra terra veneta sono quelli che uniscono il lavoro alla solidarietà, unico connubio in grado di garantire alle comunità il vero benessere. A lei ancora le mie congratulazioni”.