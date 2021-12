La veronese Carolina Benetti Commendatore al Merito della Repubblica. Zaia, “Simbolo della solidarietà dei veneti”

Venezia, 30 novembre 2021

“Anche in una terra dove la solidarietà è di casa, non è da tutti saper trasformare le esperienze più tristi della vita in occasioni di crescita e progresso a beneficio di tutta la collettività e delle fragilità in particolare. Mi congratulo con la signora Carolina per la commenda appena ricevuta, un vero riconoscimento all’impegno di tutta una vita”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime i suoi complimenti a Carolina Benetti di San Giovanni in Lupatoto (Verona) che ha ricevuto dal Capo dello Stato le insegne di Commendatore al Merito della Repubblica, premio a decenni di generoso e costante impegno a sostegno della disabilità, nonostante le difficoltà e i lutti che hanno toccato la sua famiglia.

“Le attività che il neo commendatore ha iniziato ormai quarant’anni fa e porta avanti ancora oggi ad un’età più che rispettabile – prosegue il Presidente – sono rimaste connotate dall’intraprendenza e la vitalità di una giovane. In lei si riconoscono tutte le caratteristiche di quel Veneto in cui il progresso e la modernità non hanno fatto venire meno quella solidarietà e quel prendersi cura degli altri che erano fondamentali in tempi più difficili e duri di quelli di oggi. La signora Carolina è un simbolo per tutta la nostra terra, del quale siamo orgogliosi”.