Nessun rispetto per il luogo e per il prossimo da parte di cafoni enne enne che imbrattano, con discutibili sgorbi, un muro laterale del camposanto che dà su via Luigi Pasteur e di altrettanti buzzurri in incognito che scaricano nell’area antistante detriti e scarti edilizi. Non è un bel vedere quello che deve sopportare, nella solita indifferenza dei più, una parte esterna del cimitero di Borgo Roma dove vengono “tumulati” anche elementari valori di civiltà…

Claudio Beccalossi