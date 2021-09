L’Altra Verona… Dove c’era la Verona American Elementary School

C’era una volta la… Scuola Elementare Americana. Anzi, com’era correttamente citata, la Verona American Elementary School, in lungadige Attiraglio 48. Ma non come le “sorelle” nelle varie ed omonime Verona negli Stati Uniti d’America (in Missouri, Virginia e Mississippi, ad esempio) votate all’istruzione di bambini civili (nel senso di non esclusivamente figli di militari in servizio).

La scuola costituita ad hoc, infatti, provvedeva addirittura dal 1957 alla crescita a… stelle e strisce, mantenendo comunque un rapporto di base con gli ambiti locale e nazionale, dei pargoli di personale in divisa della Setaf (l’ex Southern European Task Force – Forza Tattica dell’Esercito degli Stati Uniti nel Sud Europa – dal 25 ottobre 1955, poi diventata, dal 9 dicembre 2008, United States Army Africa, Usaraf, alle dipendenze dell’United States Africa Command con sede presso la Caserma “Carlo Ederle”, a Vicenza) di stanza a Verona.

Attiva dapprima in centro città, in seguito al trasferimento della Setaf e di un’alta percentuale di militari, addetti e loro familiari a Vicenza, nel 1965, la scuola fece trasloco nel 1967 in lungadige Attiraglio, più consona ad accogliere il numero fortemente ridotto di bambini. Il principal “storico” della Scuola è stato a lungo Robert Generelli, nato nel Massachussets (Usa) e di lontana origine italiana non particolarmente apprezzata o sfruttata dato che biascicava malvolentieri poche parole in lingua italiana.

Peccato o giusto che sia, oggi, nello specifico tratto di lungadige Attiraglio, poco rammenta la Verona American Elementary School, a parte le strutture edilizie “riciclate” della “colonia didattica yankee” sostituita da altre attività alcune delle quali, in ogni caso, sempre rivolte all’educazione infantile.

Superato l’ingresso della defunta area di pertinenza Setaf (alla cui sinistra campeggia ancora un cartello bilingue con Attention. Military installation, “Attenzione. Installazione militare”), le varie palazzine interne ospitano il Centro infanzia “La corte dei bambini” e la Scuola materna “Alessandri”, il Pala B&C Group (palestra utilizzata per le partite casalinghe delle squadre giovanili di Verona Basket) e, in fondo a destra, gli uffici di coordinamento del Servizio di elisoccorso, in supporto a Verona Emergenza, davanti all’eliporto stesso.

Ad un’unica e gelosa funzione formativa primaria in salsa americana s’è avvicendata un’efficace pluralità di prestazioni sociali all’italiana. Senza nostalgie particolari per ciò che fu ma con moderna vitalità a beneficio collettivo…

Claudio Beccalossi