L’Altra Verona… L’abbandono d’un ex centro di formazione. In vendita ed ancora attivo solo per internet

A chi clicca in Internet “centro di formazione professionale in via Belgio 6 a Verona” la rete risponde con vari riferimenti alla struttura per il Commercio, facendo erroneamente dedurre che svolga tuttora attività didattica regolare. Viene citato anche un numero di telefono (045 500412) che risulta non attivo.

Invece, dopo essere stata riconsegnata dalla Provincia di Verona alla Regione Veneto (proprietaria del fabbricato denominato “ex C.F.P. di Verona”), “avendo esaurito l’attività istituzionale di formazione professionale presso l’immobile”, con verbale datato 18.11.2013, il complesso ora versa nell’abbandono, con conseguente inselvatichirsi anche del giardino interno e l’esterno lasciato alla mercé dei maniaci graffitari. Il lento degrado riguarda soprattutto la vasca della fontana un tempo funzionante e gli alberi d’alto fusto, palma rinsecchita compresa.

La Regione Veneto ha posto in vendita da tempo l’intero edificio e l’area verde di competenza, come si può constatare dal cartello apposto ad un cancello del polo formativo caduto in disgrazia. Peccato per gli illustri e lunghi trascorsi didattici che prepararono stuoli di giovani, molti dei quali (350 circa), oggi, si sono riuniti e si scambiano ricordi e nostalgie nel gruppo pubblico “CFP di VR (Quelli di via Belgio)” su Facebook…

Claudio Beccalossi