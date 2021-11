L’Altra Verona… “Pronto soccorso” aspettasi per un’edicola votiva

La manifesta trascuratezza d’un manufatto impropriamente ed immeritatamente definito “minore” quando, invece, costituisce un’anonima fattura d’arte/artigianato dalla schiettezza senza fronzoli, se non quelli della pia devozione e della riconoscenza per il beneficio di cosiddetti “miracoli”.

Si trova ad un angolo tra le vie Massimo d’Azeglio e Luigi Lenotti, nella zona di San Zeno. Rappresenta il culto popolare (meglio, la pietà popolaresca), la tradizione religiosa, la gratitudine per grazia ricevuta.

La memoria e l’affetto.

Cinta da vari tasselli incastonati P. G. R., una lastra recita: “Dolce cuor di Maria siate la salvezza dell’anima mia. Indulgenza di 300 giorni concessa da Pio X. I parrocchiani P. G. R. – 15 agosto 1933”.

Fede e poesia in un tutt’uno.

Peccato per quel senso di trascuratezza, per quel cedere all’umidità che scrosta ed intacca il manufatto, per quell’abbandono non rimediabile dalla sola preghiera.

A quando un dovuto “pronto soccorso” per l’edicola votiva senza… santi protettori?

Claudio Beccalossi