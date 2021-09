L’Altra Verona… Sottopassaggi ferroviari presi di mira. Mura e murales vilipesi dai vandali

Costituiscono tratti pedonali e ciclabili da percorrere in fretta le due strette direttrici di marcia sotto il ponte della Ferrovia, tra piazzale Porta Nuova e viale Piave.

Sporchi, maleodoranti e con murales d’un certo pregio (opera di Eye Lab Design, Street Art, Murales and Graffiti in Verona. Spray passion since 1996, www.eyelabdesign.com), specie quelli all’angolo con viale Luciano Dal Cero, i passaggi sono smaccatamente deturpati da teppaglia pseudo tifosa e non solo.

Lo scampolo di neo Verona Urbs Picta, con i vari scorci della città ritratti artisticamente, è purtroppo finito nel mirino di vandali a… “mano armata” di bomboletta spray che hanno cercato di far più danno possibile al lavoro egregio di Eye Lab Design, inzaccherando anche muri interni ed esterni prima risparmiati dall’anarchia in technicolor.

Risultano meno deturpati, invece, i disegni murali dell’altro sottopassaggio, al limitare di via Gianfranco Fedrigoni. Ma la loro conservazione rimane precaria…

Difficile prevenire, scongiurare e vigilare affinché simili episodi di sfregio non possano verificarsi, auspicabile videosorveglianza ora mancante a parte. La sopravvivenza dei graffiti intelligenti, anche a Verona, è purtroppo affidata al libero arbitrio altrui, talvolta teppista impunito.

Un vero peccato queste inerzia ed impotenza, soprattutto in aree frequentate (ergo, sotto gli occhi di tutti) come i due sottopassaggi in questione, dove il rassicurante decoro pare aver ormai alzato le mani in segno di resa…

Claudio Beccalossi