L’Altra Verona… Vandalismo impunito

Le foto documentano una sorta di degrado tollerato in via Torricelli, pessimo esempio di turpiloquio scarabocchiato sul muro esterno di un’attività lavorativa. Si tratta di deliri vandalici da Tso di frange teppiste che agiscono a pelle di leopardo un po’ ovunque. Nel caso specifico qualcuno (probabilmente non gli stessi “scribacchini” volgari) ha voluto metterci anche del suo, appoggiando alla parete esterna la portiera di un’auto proveniente da chissà dove.

Il classico (in senso ovviamente negativo)… tocco di classe?

Claudio Beccalossi