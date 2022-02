Lavori in corso sulle strade del centro storico. Padovani: “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti”

Porfido, lastre di pietra e nuovo asfalto, lavori straordinari in corso sulle strade del centro storico. In questi giorni sono iniziati gli interventi in via Rosa, all’intersezione con via Forti e via Emilei, dove sarà sistemato l’intero incrocio. Contemporaneamente si sta lavorando anche in via Portici per l’assestamento del marciapiede e di alcuni avvallamenti.

Altri cantieri mirati, su problematiche segnalate da cittadini e commercianti, sono già stati realizzati in corso Santa Anastasia, dove sono state sostituite le lastre di pietra e sistemati i tombini, così come in piazza Renato Simoni, dove era necessaria la manutenzione del porfido per rimettere in sicurezza la strada da alcuni cedimenti, e in via Oberdan dove si erano creati degli sfondamenti pericolosi per la circolazione pedonale. Infine è stato sistemato un tratto di marciapiede lungo la galleria di via Volta

Prossimamente lavori anche in via Leoncino, in corrispondenza delle intersezioni con via Malenza e via San Cosimo.

La spesa complessiva degli interventi è di 60 mila euro.

“Una serie di lavori importanti che ci permette di mettere in sicurezza le strade della prima Circoscrizione, percorse soprattutto da pedoni e ciclisti – afferma l’assessore alle Strade Marco Padovani -. Approfittiamo del bel tempo di questi giorni, anticipando la stagione turistica, per sistemare alcune problematiche che si sono generate durante l’inverno. Ringraziamo i cittadini e gli esercenti che, in maniera propositiva, ci segnalano le problematiche e ci permettono di intervenire tempestivamente”.