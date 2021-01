Lavori per l’elettrificazione del sistema di trasporto pubblico di linea: modifiche alla viabilità al Lido e a Pellestrina dal 15 gennaio al 15 febbraio 2021

La Direzione Lavori pubblici del Comune di Venezia rende noto con un’ordinanza che dal 15 gennaio al 15 febbraio 2021 saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità in via Zeno, riviera Santa Maria Elisabetta, strada Zaffi da Barca al Lido di Venezia e in piazzale Caduti del Giudecca a Pellestrina. Le rimodulazioni si rendono necessarie per permettere la realizzazione delle opere funzionali all’attivazione del sistema di elettrificazione del trasporto pubblico di linea.

Di seguito le misure che saranno introdotte:

Via Zeno

divieto di sosta con rimozione del veicolo dall’intersezione con via Parenzo per una estensione di circa 40 metri lineari; senso di marcia alternato gestito con movieri in corrispondenza dell’intersezione tra via Zeno e via Parenzo; limite di velocità di 30 chilometri orari nei tratti interessati dalle modifiche in via Zeno e via Parenzo

Riviera Santa Maria Elisabetta

divieto di sosta con rimozione del veicolo in riviera Santa Maria Elisabetta nel tratto compreso tra via Corfù e l’imbarcadero Actv linea 5.1; senso di marcia alternato gestito con movieri in corrispondenza dell’area di stazionamento dei bus in riviera Santa Maria Elisabetta, lato laguna; limite di velocità di 30 chilometri orari in riviera Santa Maria Elisabetta nei tratti interessati dalle modifiche;

Strada Zaffi da Barca, piazzale antistante l’imbarco del Ferry Boat

divieto di sosta con rimozione del veicolo e di transito; istituzione del percorso alternativo di evoluzione gestito con movieri; istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari in riviera Santa Maria Elisabetta nei tratti interessati dalle modifiche;

Piazzale Caduti del Giudecca

divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo nell’isola centrale del piazzale e nell’area antistante la laguna; restringimento di carreggiata nel tratto antistante la laguna; istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari nei tratti interessati dai lavori;

Qui il testo dell’ordinanza.

Venezia, 13 gennaio 2021