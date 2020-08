Lavoro. Incontro in Regione con i rappresentanti della Brenta PCM di Colceresa (VI)

Oggi, affiancata dalla Unità di Crisi Aziendali coordinata dal dottor Mattia Losego, l’Assessore regionale al Lavoro ha incontrato le organizzazioni sindacali, le rappresentanze dei lavoratori e i vertici aziendali di Brenta PCM di Colceresa (VI).

Era presente il Sindaco di Colceresa, anche in rappresentanza dei colleghi amministratori del territorio del vicentino su cui insiste il bacino dei 170 lavoratori direttamente impegnati in Brenta e delle molte aziende dell’indotto.

L’incontro è stato presieduto anche dal Direttore Generale di Veneto Sviluppo, dottor Gianmarco Russo, in quanto Veneto Sviluppo, per il tramite SGR, detiene alcune quote societarie.

Un tavolo di ricognizione voluto dall’Assessore al Lavoro, che sta seguendo con particolare attenzione il settore dell’automotive significativamente presente in Veneto di cui Brenta è una realtà storica di valore per la filiera.

“Questa è una azienda che ha tra i valori fondanti un fortissimo attaccamento da parte dei lavoratori al proprio nome e alla propria attività. – ha commentato l’Assessore – Questo è un momento delicato per l’automotive, settore che vale molto in termini di fatturato e catena del valore in Veneto per cui la attenzione della Regione è massima”.