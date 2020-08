Lavoro. Nuovo incontro in Regione con i rappresentanti della 3V Sigma (VE)

Oggi, affiancata dalla Unità di Crisi Aziendali coordinata dal dottor Mattia Losego, l’Assessore regionale al Lavoro ha convocato e coordinato un tavolo di aggiornamento sulla situazione aziendale di 3V Sigma, azienda operante nel settore della chimica con sede a Marghera (VE).

All’incontro erano presenti i vertici aziendali, le parti sociali e datoriali assieme ed alcuni lavoratori, chiamati a confrontarsi sullo stato di avanzamento delle attività e su quello che sarà il futuro dell’azienda.

Il prossimo aggiornamento è fissato per il 15 settembre per monitorare la situazione e verificare le prospettive di rilancio industriale, che salvaguardino e tutelino i lavoratori impiegati in 3V Sigma.

La Regione del Veneto, per il tramite dell’Unità di Crisi Aziendali, continuerà a supervisionare la vicenda.