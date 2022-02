L’azienda di sanificazione all’avanguardia di Legnago che dedica parte del fatturato ai dipendenti in difficoltà

“Questa azienda è un ottimo esempio del mondo imprenditoriale veneto che ha fatto ricerca qualificata coi migliori istituti per rispondere ai bisogni emergenti di sanificazione e del controllo dei costi energetici, oggi più impellente e grave che mai”.

Questo il commento dell’Assessore regionale al lavoro Elena Donazzan al termine della visita istituzionale alla Italbedis, azienda di Legnago (VR) che da oltre trent’anni si dedica alla purificazione dell’acqua, all’avanguardia oggi nei prodotti per la sanificazione dell’aria.

Nell’occasione della visita allo stabilimento, l’assessore Donazzan ha condiviso con il presidente del gruppo Fabio Massaro la necessità, per la pubblica amministrazione e per le scuole, di dotarsi di sistemi per il trattamento dell’aria che possano rimanere in funzione anche in presenza di persone, evitando così gli inutili sprechi di energia e denaro causati dal ricircolo d’aria a cui le classi e gli uffici sono attualmente obbligati. L’attenzione di Italbedis non si manifesta solo nei confronti dell’impatto ambientale e della salute: il gruppo compie sforzi notevoli anche in termini sociali.

“Ho apprezzato anche la politica di investimento dell’azienda in termini occupazionali – conclude Elena Donazzan -. Mi è stato illustrato il lavoro della Fondazione Ines, dell’azienda, che raccoglie parte dei fatturati del gruppo e li dedica ai lavoratori e ai loro familiari che si trovano in situazioni di difficoltà, in particolare sanitaria. Dal 2013, inoltre, le aziende del gruppo adottano una politica che prevede il coinvolgimento di persone in situazione di difficoltà o affette da disabilità nelle attività di promozione ed assistenza dei propri prodotti. Si tratta di iniziative dall’alto valore aggiunto che fanno di Italbedis un’azienda modello, ottimo esempio della virtuosità dell’imprenditoria veneta radicata al territorio”.