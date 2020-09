Le Acli di Verona a congresso

Si svolgerà domani, giovedì 3 settembre, presso Parco 800, il XXVI° Congresso Provinciale delle Acli di Verona, inizialmente previsto per il 15 marzo scorso ma rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Congresso, che si realizzerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e le direttive anticovid, non potrà essere celebrato nella sua forma usuale con un momento convegnistico aperto a chiunque sia interessato al movimento, ma prevede comunque l’intervento di alcune autorità, tra cui il Vescovo di Verona S.E. Mons. Giuseppe Zenti, e vedrà impegnati i delegati di Circoli ACLI ed Associazioni Specifiche nel più importante percorso di democrazia interna, per il rinnovo delle cariche politiche, ma anche nella definizione degli impegni di azione per i prossimi quattro anni.

Il titolo scelto è “Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani”. Con queste parole s’intende porre particolare attenzione all’uguaglianza e alla giustizia sociale, temi fondamentali per il movimento aclista, per declinare al presente e al futuro quelle politiche sociali che si rivolgono agli ultimi e ai penultimi, ad un ceto popolare sempre più schiacciato verso il basso a causa di anni di crisi e di scarsa attenzione da parte della politica.

La stagione Congressuale terminerà con il Congresso Nazionale che si terrà a Roma dal 13 al 15 novembre.