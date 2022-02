Le Colline del Prosecco a Linea Verde questa domenica su Rai 1

Paesaggio e tradizioni enogastronomiche protagoniste

“Veneto, che bellezza”: questo il tema della puntata della celebre trasmissione Linea Verde che andrà in onda domenica 20 febbraio 2022 alle 12.20 su RAI 1. Anche le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene saranno protagoniste. Anzi, questo suggestivo viaggio partirà proprio dal cuore di questo Patrimonio UNESCO, Valdobbiadene: Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese verranno “catapultati” nella splendida piazza Marconi per iniziare un percorso tra sapori, tradizioni e cultura.

Prima tappa sarà la Scuola Professionale Dieffe, eccellenza nel campo della formazione. Guidati dal preside Alberto Raffaelli, i ragazzi del corso per la Ristorazione e la Produzione Alimentare, che ha sede nella storica Filanda di Valdobbiadene, mostreranno le loro capacità sul campo, intrattenendo i visitatori con eccellenze del territorio.

Dalle nuove generazioni alle antiche tradizioni, la seconda tappa porterà a incontrare la Confraternita di Valdobbiadene, dove il Gran Maestro Enrico Bortolomiol racconterà la storia di questa realtà, nata nel secondo dopoguerra per aiutare viticoltori e agricoltori.

A descrivere l’importanza di essere Patrimonio UNESCO sarà Marina Montedoro, Presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene che, a bordo di un’auto storica, accompagnerà i conduttori tra gli splendidi paesaggi, meraviglia dell’Umanità.

A chiudere, con un gran finale, saranno le terre del Cartizze e uno dei piatti re della cucina di questo territorio: lo spiedo. A presentare questo antico piatto tradizionale saranno i Gran Maestri dello spiedo e l’Accademia dello Spiedo d’Altamarca.

Con questo spazio dedicato, in una trasmissione di tale risonanza, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene vivono un’altra straordinaria occasione per presentarsi al grande pubblico, confermando l’importante lavoro dell’Associazione che continua a portare avanti attività di promozione e comunicazione a livello nazionale e internazionale, per far conoscere questa meraviglia.

“Entrare nelle case degli italiani per mostrare le nostre colline uniche al mondo ci rende davvero orgogliosi – commenta Marina Montedoro, Presidente Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Linea Verde è una trasmissione storica, molto amata e raggiunge un pubblico sia nazionale che locale, davvero prezioso per rilanciare il turismo dopo questo periodo difficile. Verranno raccontate le eccellenze di questo territorio e la bellezza che lo contraddistingue, frutto del lavoro di coraggiosi viticoltori che, ancora oggi, sono le nostre braccia nel tutelare un paesaggio che, senza la loro opera faticosa e manuale, perderebbe le sue peculiarità”.

© Riproduzione riservata