Le opere di sedici intarsiatori lignei in mostra in Sala Birolli

Le opere di sedici artisti intarsiatori in mostra dal 25 ottobre fino al prossimo 12 novembre in Sala Birolli per la 6^ Rassegna Nazionale dei Maestri intarsiatori Lignei. L’evento, realizzato dall’Associazione Culturale Quinta Parete e curato da Federico Martinelli con la collaborazione della 1^ Circoscrizione di Verona – Centro Storico ha lo scopo di far diventare questa fucina culturale ed espositiva un progetto continuativo. Infatti, l’obiettivo degli organizzatori è quello di presentare quest’arte in una prospettiva contemporanea e moderna, uscendo dai canoni del semplice artigianato, visto che le opere esposte sono pezzi unici dall’alto valore artistico. I 16 artisti presenti, che rappresentano varie regioni e città d’Italia, vogliono anche loro mandare un segnale forte mostrando come l’arte dell’intarsio sia in grado di rinnovarsi sia nella tecnica che nella raffigurazione dei soggetti, allo stesso modo di come accade in pittura, scultura, incisione e fotografia. L’evento sarà inaugurato domani, sabato il 24 ottobre alle ore 17, ed è stato realizzato grazie all’aiuto di Tabu – colors of wood, presente fìn dalla prima edizione. Altri partner sono Amia, Sartori Vini, Studio Ennevi e Garonzi Car. Questa edizione ha il patrocinio di Confcommercio Verona. L’esposizione, dal 25 ottobre fino al prossimo 12 novembre è aperta tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. L’ultimo giorno chiuderà alle 12.30. Saranno rispettate tutte norme anti-Covid, per garantire la sicurezza dei partecipanti