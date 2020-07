Le vite parallele di due donne per raccontare il tumore ovarico: online i video-racconti della campagna “Tumore Ovarico, manteniamoci informate!”, con la narrazione straordinaria della testimonial Claudia Gerini

Sara è una donna dinamica, appassionata dei propri progetti lavorativi, che pratica yoga e adora la cucina. Monica sogna di scrivere un libro di racconti, ama da sempre lo sport e in cucina non ci sa proprio fare. Due donne diverse per carattere, stile di vita, interessi ma che affrontano la stessa malattia, il tumore ovarico. Monica presenta una mutazione genetica di tipo BRCA1, Sara ha una forma non mutata di malattia.

Le loro vite parallele sono il fil rouge dei 6 video-racconti della campagna di sensibilizzazione “Tumore Ovarico, manteniamoci informate!” che da oggi vengono rilasciati con cadenza quindicinale sul sito web www.manteniamociinformate. it e sui profili Facebook e Instagram della campagna.

I video-racconti, diretti da Paola Pessot, portano all’attenzione dello spettatore frammenti straordinari di vita legati all’esperienza delle protagoniste, Sara e Monica, interpretate da Laura Mazzi e Francesca Della Ragione, con il volto e la voce narrante della testimonial d’eccezione Claudia Gerini.

La campagna “Tumore Ovarico, manteniamoci informate!” è promossa da Fondazione AIOM insieme ad ACTO Onlus, LOTO Onlus, Mai più sole e aBRCAdabra con il sostegno incondizionato di GSK, che nei prossimi mesi porterà avanti una serie di attività online, campagne social ed eventi sul territorio nazionale.