Lettere dai Lettori – Condoglianze pensiero critico

Tanto dire per secoli e sbandierare il potere del pensiero creativo…. E ora? Dove sono tutti i fautori di tale logica? Sono tutti scomparsi sotto le macerie di leggi grossolane e senza alcun senso logico e morale. Si parlava tanto di esser padroni della propria mente, dei propri pensieri, senza farsi trascinare dai venti di passaggio, come bandiere che seguono la corrente più favorevole. Si parlava tanto, fino a poco fa, di libertà di pensiero, ciò che rendeva grandi le persone, ciò che ci rendeva “pensatori intelligenti”. Non sono personalmente mai stata una persona che segue qualcosa di imposto, né che si fa trascinare. Anzi. Sono sempre stata la persona che raccoglie più informazioni possibili su un dato argomento e lo fa proprio. Sono sempre stata quella contro qualcosa perché si oppone solitamente alla maggioranza. Ci chiamavano gli eterni ribelli. Contro eterni mulini a vento. Ora ci chiamano in modi più “politici” e di tendenza come “negazionisti”, incoscienti, senza ” coscienza civile” o ancora (e questa è l’ etichettatura che prediligo quasi come una medaglia all’ onore invece che un insulto immeritato) “propagandisti di disordine”. Be se l ‘ordine è questo grande teatro di burattini sono felice di essere nel caos. Diventate disobbedienti, diventate liberi pensatori, informatevi e informatevi molto e bene… Da fonti attendibili, reali, e create il vostro pensiero critico. E che sia critico davvero. Che sia libero. Che sia potente. Perché solo una mente libera ha il potere di fare cambiamenti significativi. Di esercitare il suo diritto di rivalsa contro le ingiustizie. In fondo, c’è lo ripetono dalla notte dei tempi, dobbiamo diventare autonomi, pensare con la nostra testa. Diventate dunque chi siete davvero non chi vi dicono di essere.

Alessandra Cordioli