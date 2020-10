LETTERE DAI LETTORI: L’Italia ferita

Ogni settimana un nuovo Dpcm. Ogni settimana prevedono la chiusura di attività commerciali, teatri, cinema, luoghi di divertimento, piscine, palestre, negozi. La dittatura travestita da democrazia. Le persone ai vertici ci dicono che non siamo in grado di seguire le regole e abbiamo bisogno di essere “seguiti” da carabinieri o poliziotti perché non sappiamo gestirci da soli. Come fossimo una specie di burattini e quelli che ci governano i burattinai di questa grande farsa mondiale. Decidono loro cosa è per le persone indispensabile e necessario o meno. Decidono loro cosa per noi è davvero importante, cosa conta, cosa “ci serve davvero” o no. Non so come voi la chiamiate questa realtà… Io che vivo di ciò che scrivo non ho molti dubbi a riguardo e mi vengono in mente solo poche parole : dittatura, coercizione, manipolazione, sottomissione. La nostra Costituzione, sacra e inviolabile, che per mia fortuna, o forse no, conosco molto bene, prevede una serie di cose tra cui la libertà di pensiero e parola, il diritto al lavoro, il diritto della persona a manifestare. La realtà che oggi stiamo vivendo è quella di un ‘ Italia ferita, ormai in ginocchio, mutilata, mascherata, imbavagliata. Le persone che lavorano stanno perdendo il loro lavoro, mentre il costo della vita è in costante aumento. Persone che hanno risparmiato una vita intera per costruirsi un’ attività, un qualcosa di duraturo, stanno per chiudere. Dobbiamo tagliare i fili di questa grande sceneggiatura che ci vede come marionette. Ci considerano incapaci di gestirci, incapaci di mantenere il rigore, di osservare regole e restrizioni, ci dicono cosa sia o meno per noi “importante”. Mi auguro che si torni alla ragione, che ci si risvegli. E mi auguro che ciò accada presto. Per la nostra libertà personale, per la nostra dignità come cittadini ed in primis come Persone, come esseri umani liberi e con dei diritti. Diritti che spesso dimentichiamo. Non dobbiamo guardare costantemente alla paura, ma alla realtà che ci circonda, alla nostra economia, alle nostre famiglie. Gli accorgimenti ci sono. Penso siamo tutti attenti alle normative riguardanti salute e prevenzione. Ma qui non si tratta di questo… Ma di controllo, manipolazione e lesione dei nostri diritti e libertà personali. La libertà non è in vendita. Va riscattata, in quanto diritto inviolabile.