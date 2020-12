Liberamente – Bambini. Ritrovare la tranquillità con il barattolo della calma. Metodo Montessori

Non è semplice per i nostri bambini vivere in un mondo spesso dominato dalla frenesia, con tempi ristretti, costanti corse, e poco tempo libero davvero. Ancora di più adesso, con questa pandemia, lo stress intorno ai bambini é notevole, sia a scuola che fuori. In questo frangente può venirci in aiuto il barattolo della tranquillità, ideato da Maria Montessori, uno strumento di semplice realizzazione e che ha un effetto immediato sul bambino riportandolo in una condizione di calma e serenità e aumentandone la concentrazione. Il metodo Montessori da sempre promuove l’ autoeducazione e l’autonomia “sana” del bambino, stimolando la sua creatività e immaginazione.

Per costruire questo barattolo della tranquillità bastano pochi e semplici passaggi: un barattolo in vetro con chiusura a vite, acqua calda, colorante alimentare, brillantini e colla glitter. Se si desidera si può anche usare alla fine del procedimento dello shampoo incolore, che farà scendere più lentamente i nostri glitter. Si riempie il barattolo con acqua calda, lasciando un po’ di spazio in alto libero per consentire il movimento quando sarà conclusa l’ opera. Si versa un po’ di colorante alimentare, ne basta qualche goccia a seconda della preferenza, la colla glitter e i brillantini, mescolando bene per amalgamare il tutto. Se si desidera a questo punto si può versare anche un cucchiaio di shampoo incolore. Si avvita bene il tappo e se si vuole si fissa la chiusura con della colla a caldo. Ed ecco fatto! La magia con poco é servita! Il bambino ha naturalmente la piena libertà di scelta dei colori dei brillantini, della colla glitter e del colorante alimentare e può dar spazio alla sua fantasia. Il movimento dei brillantini, quando si gira a testa in giù il barattolo, ricorda quello dei fiocchi di neve quando cadono dal cielo ed ha sul bambino un effetto immediato di calma e tranquillità, riportandone l’ attenzione al momento presente. I colori più indicati per i glitter o la colla glitterata sono quelli nei toni del blu, verde, rosa e violetto, in quanto colori rilassanti e calmanti. Naturalmente c’è comunque libertà su tutto, si puo usare qualsiasi colore piaccia al bambino e anche più colori insieme. Questo oggetto di semplice realizzazione è molto utile anche nel lavoro dei compiti di scuola, in quanto aumenta la concentrazione dei piccoli. In un mondo, oggi ancora di più, sempre più frenetico e tecnologico, conservare la magia delle piccole cose e riuscire da soli a trovare dei metodi per ritrovare la calma e la tranquillità è importante.

Conserviamo la magia per i nostri bambini. Manteniamo viva la loro fantasia e creatività e aiutiamoli a ritrovare pace e serenità.

Alessandra Cordioli