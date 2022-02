“Liriche Radiofoniche”, Verona capitale del Futurismo

A Verona l’icona futurista per eccellenza, Elettra1931 esposta nel Pronao di Palazzo Barbieri da quasi cento giorni con migliaia di visitatori, simbolo del movimento nato nel 1909 visionario come visionario fu Marconi connettendo il Globo. L’artista Fortunato Depero ne decretò il successo nel 1934 con il volume LIRICHE RADIOFONICHE libro futurista che consacrò il genio bolognese a simbolo culturale del movimento.

Il Futurismo è stato un movimento letterario, culturale, artistico e musicale italiano dell’inizio del XX secolo, nonché una delle prime avanguardie europee.

Queste mie liriche radiofoniche sono espressioni adatte per la trasmissione a distanza. L’ascoltare non è più unicamente raccolto in un salotto silenzioso e romantico, ma si trova ovunque: per strada, nei caffè, in aeroplano, sui ponti di una nave, in mille atmosfere diverse. Quindi il carattere della lirica radiofonica deve essere spaziale, volitivo, sonoro, inaspettato, magico. In una parola la poesia radiofonica da me inventata dev’essere l’espressione lirica di un purissimo stato d’animo. Sulla realtà che circonda l’ascoltatore deve vibrare come un NEON LUMINOSO; come un’apparizione, un paesaggio ed una visione cosmica medianica.