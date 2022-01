L’Ospedale di Negrar apre un centro tamponi drive in a Verona

Attivo da lunedì 24 gennaio in via San Marco 121 su richiesta dell’ULSS 9

L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria apre un punto tamponi A VERONA su richiesta dell’ULSS 9.

Da lunedì 24 gennaio in via San Marco 121 (presso l’area del Centro Polifunzionale Don Calabria) sarà infatti operativo, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12, il Servizio drive in.

Saranno effettuati, con accettazione in loco, sia i tamponi antigenici rapidi che molecolari, presentando l’impegnativa del medico.

La prenotazione con prescrizione medica deve essere effettuata sul portale “myprenota” dell’ULSS 9.

Quello di via San Marco, si affianca al centro tamponi presso il parcheggio multipiano di via Salgari a Negrar con antigenici rapidi e molecolari anche con prescrizione (prenotazioni: www.sacrocuore.it bottone “prenota senza coda”).

Nel 2021 l’IRCCS di Negrar ha effettuato per la popolazione generale 50.069 tamponi (molecolari e antigenici rapidi) di cui 40.298 (oltre l’80%) con prescrizione medica (Servizio Sanitario Nazionale).