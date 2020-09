“Luce dei tuoi occhi”, è ambientata a Vicenza la nuova serie tv di Mediaset

Le architetture, le contrade, le piazze, i negozi e i locali della città faranno da scenario alla nuova serie tv di Mediaset “Luce dei tuoi occhi” prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Protagonisti sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, per la regia di Fabrizio Costa.

A presentare ufficialmente l’avvio delle riprese in città, c’erano oggi in sala Stucchi il sindaco, l’assessore alla cultura, Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy e i due protagonisti della serie televisiva, Anna Valle e Giuseppe Zeno.

“Vicenza sarà l’ambientazione della serie tv “Luce dei tuoi occhi” che andrà in onda su Canale 5 – ha dichiarato il sindaco -. Questo è certamente uno splendido regalo per la città che avrà l’occasione di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Sappiamo benissimo quanto immagini di qualità possano essere attrattive per uno spettatore. Speriamo pertanto che questa occasione per la città si possa tramutare in un ritorno in termini turistici. Le città d’arte stanno soffrendo la drastica diminuzione del turismo dovuto alle limitazioni imposte dal Coronavirus. Siamo certi che anche la nostra città riuscirà a diventare di nuovo meta per coloro che desiderano scoprire le opere di Andrea Palladio, architetto apprezzato in tutto il mondo per avere realizzato edifici che rimandano all’architettura classica e grazie al quale Vicenza è patrimonio Unesco per il centro storico e per le sue ville”.

“Ringraziamo la produzione per avere scelto Vicenza e, tra le location della serie tv, anche due delle nostre sedi museali più prestigiose, ideate da Andrea Palladio – è intervenuto l’assessore alla cultura -: il Teatro Olimpico, primo teatro coperto al mondo, e Palazzo Chiericati, sede del Museo civico cittadino. Qui, come in altri luoghi della città, sarà possibile vedere da vicino gli attori al lavoro e allo stesso tempo visitare il teatro e il museo che rimarranno sempre aperti al pubblico. Ringrazio gli attori che porteranno l’immagine di Vicenza nelle case degli italiani”.

“Luce dei tuoi occhi è una serie tv pensata appositamente per Vicenza dove la Basilica Palladiana e il Teatro Olimpico saranno veri protagonisti della nostra storia – ha spiegato Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy – Uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c’è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età”.

“Luce dei tuoi occhi” è un thriller melodrammatico in sei puntate ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, creduta morta, sia viva e sia una delle allieve dell’Accademia di danza dove lei, ora famosa star internazionale, mosse i primi passi. Emma Conti troverà un nuovo amore in Enrico insegnante del locale liceo interpretato da Giuseppe Zeno protagonista maschile della serie tv.

“Luce dei tuoi occhi” è tra le prime serie tv ad essere girate in Italia dopo l’allentarsi delle misure di contenimento causate dalla pandemia: la produzione, infatti, ha iniziato le riprese a Roma il 6 luglio. Il 31 agosto e l’1 settembre la troupe si è spostata a Vicenza, in piazza delle Erbe, e poi a Brendola per ritornare a Vicenza l’11 settembre dove rimarrà fino a novembre, rispettando i nuovi protocolli di sicurezza Covid-19. Altri set saranno allestiti, in questo periodo, anche in altri luoghi della provincia.

A Vicenza, tra i siti interessati dalle riprese ci saranno piazza San Lorenzo, l’11 settembre, e poi il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati.

“Luce Dei Tuoi Occhi” è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Soggetto e sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Fabrizio Costa è il regista della serie. I diritti per “Luce dei tuoi occhi” (titolo internazionale “My Ballerina”) per Italia e Spagna sono di Mediaset, mentre tutti gli altri diritti internazionali sono di Banijay Rights.