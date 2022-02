L’unità cinofila scova hashish sotterrato sui bastioni di Parco della Mura

Ieri pomeriggio, nella zona del Parco della Mura, sui bastioni della circonvallazione interna, i cani Pico e Axel hanno indicato ai loro conduttori una zona nella vegetazione. Contando sul loro fiuto infallibile, gli agenti hanno cominciato a scavare e smuovendo la terra hanno individuato 85 grammi di hashish, nascosti sottoterra da abili spacciatori per evitare di essere fermati con la sostanza addosso e convinti di ritrovarli.

Non si fermano infatti i controlli della Polizia Locale con le unità cinofile per combattere lo spaccio nei punti ritenuti a più alto rischio. Il supporto delle unità cinofile consente di monitorare in modo puntuale ed efficace aree vaste, rendendo l’intervento degli agenti molto più proficuo.

Sempre ieri, i vigili di quartiere hanno effettuato un controllo nelle case Agec, per una segnalazione in alcune cantine e garage. La segnalazione si è rivelata fondata perché in un garage in via Tunisi, gli agenti hanno trovato rottami di veicoli, coperte e teli vari, così come una degradata situazione igienico-sanitaria. Per questo è stata avvisata Agec per consentire il relativo intervento di pulizia.

Il giorno prima, invece, dal controllo al Saval, tra via Dandolo, via Faliero e via Maddalena, sono stati verificati 45 veicoli tra autovetture e moto. Di questi, due auto, due moto e un ciclomotore sono risultati abbandonati, quindi sono state avviate le pratiche per il recupero.

