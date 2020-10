Mafia nigeriana, 31 arresti ennesima dimostrazione dell’ipocrisia di chi negava l’esistenza

“La sinistra bollava come razzista chiunque avvertisse che in Italia si stava espandendo la mafia nigeriana. Oggi la DDA di Bologna ha arrestato, con l’accusa di associazione di tipo mafioso, 31 appartenenti a uno dei clan più pericolosi operanti su tutto il territorio italiano e con una forte presenza anche in Veneto tra, Padova e Treviso. Le indagini hanno appurato la ramificazione della mafia nigeriana sull’intera Europa con una precisa suddivisione gerarchica e affiliazioni con riti tribali. Ora i soliti ipocriti buonisti ci diranno che gli uomini della DDA, ai quali vanno i complimenti per l’ottimo lavoro svolto, sono dei pericolosi sovranisti?”

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia