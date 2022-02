Marcato a Dubai per promuovere il Veneto, “Gettate le basi per relazioni stabili e durature con gli Emirati Arabi”

“Questo viaggio nasce con l’obbiettivo di creare delle occasioni di contatto e sinergia con rappresentanti delle istituzioni e dell’economia emiratina – fa sapere l’Assessore Marcato -, conoscerne i protagonisti e gettare le basi per future collaborazioni in ambito economico per le imprese venete. Dubai è un mercato di grande richiamo e soprattutto sinonimo di serietà, professionalità ed efficienza”.

Questo il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato a conclusione della missione negli Emirati Arabi Uniti, a capo della delegazione composta dai rappresentanti delle istituzioni e dell’economia veneta e che ha visto la partecipazione dei vertici di Assindustria Venetocentro, Unioncamere Veneto, Venice Promex, Confcommercio Veneto, Interporto Padova, Università di Padova e del sistema fieristico veneto, per avviare contatti e relazioni per la promozione del Veneto negli Emirati Arabi Uniti.

“Ci sono grandi possibilità di collaborazione soprattutto negli ambiti dove il Veneto esprime buone competenze – continua l’assessore regionale allo Sviluppo Economico -. Basti pensare che nel 2020 il valore delle merci venete esportate verso questo mercato raggiunge i 528milioni di euro, quota che ha come protagonisti il comparto delle industrie manifatturiere e delle produzioni meccaniche”. “In queste due giornate abbiamo incontrato il Ministro dell’Economia di Dubai e i rappresentanti della Camera di Commercio di Dubai, e abbiamo riscontrato reciproci interessi commerciali che verranno presto approfonditi – conclude Marcato -. Ho già anticipato ai rappresentanti istituzionali che è necessario fare sistema per proiettare il nostro grande Veneto nel mondo e nel futuro”