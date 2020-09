Mattarella inaugura anno scolastico a Vo

Il nuovo anno scolastico è stato inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso la Scuola primaria ‘Guido Negri’ di Vo’ (Padova) oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30. Hanno presenziato alla cerimonia il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il segretario d’aula Francesco Scoma – in rappresentanza del presidente della Camera Roberto Fico -, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani. Ad animare la cerimonia sono stati gli alunni degli istituti che sono stati selezionati nell’ambito del concorso annuale del Ministero dell’Istruzione per aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi dell’educazione, della legalità, dell’integrazione e della lotta ai fenomeni di bullismo. (ANSA).