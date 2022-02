Medaglia d’oro nel curling per la 22enne veneta Stefania Constantini alle Olimpiadi Invernali di Pechino

Da esordienti a campioni olimpici in meno di una settimana.

“E’ una impresa storica quella di Stefania e Amos, la neo coppia azzurra che ha conquistato i cuori degli italiani e dei veneti in questo breve ma intenso ed emozionante percorso Olimpico. Oggi festeggiamo due ragazzi d’oro: lucidi, freddi e distaccati sul campo gara, Constantini e Mosaner hanno fatto sciogliere il ghiaccio del National Acquatics Centre di Pechino, conquistando la prima e assoluta medaglia azzurra nel doppio misto”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con la coppia azzurra che ha portato il curling italiano sulle vette delle Olimpiadi invernali di Beijing.

L’ampezzana 22enne Stefania Constantini (Fiamme Oro), l’unica donna del curling italiano a Pechino 2022, assieme al trentino Amos Mosaner (Aeronautica) hanno praticamente incantato il mondo intero nel doppio misto “tutti contro tutti”, battendo nella finale di oggi la Norvegia. Qui, nel Water Cube, trasformato ora nell’Ice Cube, ad oggi sono due le venete medaglia d’oro: 14 anni fa, infatti, anche Federica Pellegrini vinse la medaglia d’oro nei 200 stile libero.

“Per il Veneto si tratta di un doppio successo – continua il Governatore -. Questo primo podio a cinque cerchi di sempre è da condividere con i tecnici, sempre al fianco di questi due ragazzi prodigio: la cadorina Violetta Caldart, giocatrice della nazionale alle Olimpiadi di Torino 2006, e Claudio Pescia”.

“Questi due giovani daranno sicuramente una spinta importante all’intero movimento del curling, tracciando la strada verso Milano Cortina 2026, quando rivedremo in gara Constantini e le sue compagne di squadra allo stadio olimpico di Cortina – conclude il Governatore -. Nel frattempo Stefania, la nostra ragazza d’oro nel curling, farà sicuramente scattare una vera e propria curling mania in Veneto, in Italia, nel Mondo”.

“Un’impresa storica con 11 vittorie su 11 incontri, una vittoria che parla bellunese e che ci proietta con forza alle Olimpiadi di Cortina 2026”: così il senatore Luca De Carlo saluta la vittoria olimpica nel curling doppio misto di Stefania Constantini e Amos Mosaner.

“È la prima medaglia azzurra di sempre in questo sport, ed è d’oro anche grazie alla “quota rosa” tutta bellunese di questa squadra, che ha unito al talento e alla lucidità di Stefania Constantini da Cortina d’Ampezzo le capacità tecniche della coach Violetta Caldart da Auronzo di Cadore”, sottolinea De Carlo.

“Questa vittoria non può che vedere il curling azzurro proiettato con fiducia non solo ai prossimi impegni olimpici di Pechino, ma anche e soprattutto a quelli di Cortina 2026: questo fantastico titolo deve servire da sprone alla realizzazione in tempi rapidi dello stadio del curling nella località ampezzana, struttura già progettata e finanziata. Tra quattro anni vogliamo bissare quest’oro sul ghiaccio di casa e serve una struttura adeguata ad un’impresa olimpica”.