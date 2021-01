Melegatti incontra ANAS per discutere di sociale. Bitto: “Incontro proficuo”

Si è svolto ieri, 14 gennaio 2021 nella sede di via Carega a San Giovanni Lupatoto, l’incontro tra Roberto Spezzapria di Melegatti e Francesco Bitto dell’Ente del Terzo Settore ANAS (Associazione Nazionale Azione Sociale). L’incontro, che ha visto anche la presenza di altri rappresentanti delle due strutture, si è svolto con intenti di eventuali future collaborazioni e si è basato su uno scambio di idee da poter sviluppare nel territorio scaligero, ma con possibilità di sviluppo anche nazionale, legate a progetti di natura sociale. Vista la portata delle due strutture, Melegatti marchio noto a livello mondiale che ha portato lustro alla provincia veronese con il proprio operato, ed ANAS Ente del Terzo Settore di livello nazionale che conta tra la propria rete centinaia di migliaia di tesserati, si prospetta una proficua collaborazione legata al mondo del volontariato.

Il Portavoce Regionale di ANAS Francesco Bitto, accompagnato all’incontro da un rappresentante della sede ANAS zonale Bonavigo-Legnago, si è detto molto soddisfatto dell’incontro dichiarando “Ho percepito in Melegatti un clima di “grande famiglia” raro in aziende di certe dimensioni, con tanta voglia di fare bene e soprattutto interfacciarsi con la comunità per il tramite di un approccio positivo e propositivo, e con uno sguardo attento rivolto al sociale”.

Al termine dell’incontro ANAS ha voluto consegnare simbolicamente, per mani di una “piccola volontaria”, una maglia e un cappellino con i simboli dell’associazione… nascerà un progetto rivolto ai giovani? Lo scopriremo nel prossimo futuro.