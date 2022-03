Mercato dell’auto in Veneto: com’è andato il 2021?

Gli effetti negativi della Pandemia si sono inevitabilmente abbattuti anche sul mercato dell’auto che ha visto un miglioramento rispetto al 2020, anno in cui con il lockdown c’era da aspettarsi una crisi importante, ma un peggioramento marcato rispetto al 2019.

Anche nella regione Veneto l’andamento del mercato automobilistico ha seguito la media nazionale con un leggero aumento rispetto ai numeri del 2020 ma molto distante da quelli del 2019 relativi al periodo pre Pandemia, si evidenzia inoltre un aumento delle richieste di auto usate Verona.

Il mercato dell’auto in Veneto nel 2021

Rispetto al 2019, nel 2021 si è assistito ad un -20% di vendite, un dato estremamente significativo che conferma la crisi del settore a quattro ruote. In Veneto la situazione è simile a quella nazionale, si nota però una forte crescita delle immatricolazioni relative alle auto elettriche che oggi rappresentano una fetta importante del mercato. Anche i veicoli ibridi continuano a guadagnare terreno, essendo oggetto di tante richieste da parte degli automobilisti. Naturalmente giocano un ruolo fondamentale i tanti incentivi previsti per l’acquisto di queste auto.

Evidente, invece, il calo delle nuove auto a benzina, diesel, gpl e metano. La causa principale riguarda la voglia degli italiani di guidare auto elettriche o ibride che oggi offrono certamente delle caratteristiche più interessanti e godono di numerosi benefici anche dal punto di vista fiscale. Infine, la crisi dei microchip sembra non volersi fermare, anzi. Questo crea senza dubbio grossi problemi a tutte le case costruttrici.

Andamento mercato auto nuove in Veneto

Il mercato delle auto nuove è in forte crisi, si assiste a una diminuzione di immatricolazioni piuttosto chiara ed evidente. I fattori sono molteplici, ma sicuramente in prima linea c’è la crisi dei semiconduttori che, di fatto, complica la produzione di auto nuove. Praticamente tutti i brand sono in sofferenza e fanno registrare numeri negativi rispetto al 2019.

Nel Veneto, anche in questo caso, il trend segue quello nazionale, che vede quindi una riduzione importante di auto nuove, dovuta appunto principalmente alla carenza di microchip che va a impattare in maniera significativa sui tempi di attesa per una nuova immatricolazione.

In merito alle tipologie di auto più richieste, rimangono in vetta i suv e crossover, modelli che ormai sono diventati dominanti sul mercato. Rimangono stabili anche i numeri delle city car, mentre calano quelli relativi alle station wagon.

Andamento mercato auto usate in Veneto

In Veneto si osserva un aumento evidente delle auto usate, sia in termini di richieste che per quanto riguarda le valutazione di mercato. Appare evidente infatti che la stragrande maggioranza degli acquirenti decide di rivolgersi al mercato delle auto di seconda mano proprio perchè quelle nuove sono ricche di incertezze sui tempi di attesa e non solo.

Di conseguenza, questo aumento della domanda, ha fatto lievitare i prezzi delle auto usate che oggi hanno un mercato più vivace e dinamico. I modelli più ricercati restano i suv.

