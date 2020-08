Meteo: Weekend di instabilità in Veneto. Da domani allerta gialla per possibili rovesci e temporali

Da domani pomeriggio si preannuncia in Veneto una crescente instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti. Tra sabato e domenica si prevedono condizioni di tempo in prevalenza instabile, con alcune fasi perturbate associate a precipitazioni diffuse, anche consistenti, con rovesci e temporali.

Visti i fenomeni meteorologici previsti, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità (stato di attenzione) valido su tutto il territorio regionale, a partire dal mezzogiorno di domani e sino alle prime ore di sabato 29, per possibili problemi alla rete idrografica e al sistema fognario. Nel caso di forti temporali l’allerta è anche sul fronte geologico per eventuali colate nell’area Dolomitica (in particolare per la frana di Borca), nella fascia Pedemontana e in quella dell’Adige, del Garda e dei Monti Lessini.